Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, указав на более значительное и продолжительное влияние разовых проинфляционных факторов и рост инфляционных ожиданий. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения", - отмечает ЦБ.

В дальнейшем Банк России не исключает дополнительного снижения ключевой ставки. Регулятор оценит дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала при принятии соответствующего решения.

"С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - отмечается в сообщении. ЦБ подчеркивает, что продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, которая будет оказывать поддержку экономике в следующем году.

Ставки по кредитам и депозитам в России преимущественно стабилизировались, расширение кредитования продолжилось, говорится в пресс-релизе Банка России.

"Денежно-кредитные условия в целом существенно не изменились с момента предыдущего заседания совета директоров Банка России. Кредитные и депозитные ставки преимущественно стабилизировались, продолжилось расширение кредитования", - отмечается в сообщении.

Наряду с мягкими денежно-кредитными условиями на динамику кредитования оказывают влияние льготные программы правительства, а также регуляторные послабления, уточнили в ЦБ. "При принятии решений по ключевой ставке Банк России будет оценивать, насколько прекращение действия указанных антикризисных мер будет влиять на денежно-кредитные условия", - подчеркнули в регуляторе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки. По прогнозам опрошенных ТАСС экспертов, в 2021 году регулятор может опустить ставку до 4% годовых для поддержания экономики и нивелирования дезинфляционных факторов.