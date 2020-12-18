Набиуллина заявила, что ЦБ не видит "пузырей" на фондовом рынке

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Банк России не видит "пузырей" на фондовом рынке, но регулятора беспокоит защита прав простых инвесторов. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Переток клиентов на финансовый рынок является положительным фактором, и люди должны пользоваться всеми возможностями, которые может представить финансовый рынок, а также диверсифицировать вложения, заявила глава ЦБ. "Мы не видим "пузырей" для фондового рынка, с точки зрения финансового сектора здесь нет рисков", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что на сегодняшний день регулятор больше обеспокоен тем, чтобы люди не брали на себя риски, которые не понимают. "Защита прав розничного инвестора, когда он выходит на рынок, - это важная вещь. Здесь скорее идет речь об ограничении некоторых инструментов, на которые сейчас идут неквалифицированные инвесторы, это борьба с мисселингом, с недобросовестными продажами", - разъяснила глава ЦБ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные финансовые продукты населению как минимум год - до введения соответствующего тестирования на понимание рисков. Речь идет, в том числе, о ряде структурных продуктов, комбинированных банковских вкладах и внебиржевых производных финансовых инструментах.

По данным Мосбиржи, по итогам ноября 2020 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, превысило 8 млн. В ноябре брокерские счета открыли более 560 тыс. человек, с начала 2020 года - 4,2 млн человек, то есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы.