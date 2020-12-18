Доходную часть бюджета Ингушетии приняли в первом чтении с увеличением на 21,2%

МАГАС, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии приняли в первом чтении проект закона о бюджете региона на 2021 год, доходная часть которого выросла на 21,2% в сравнении с параметрами бюджета, принятого на 2020 год. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы парламента республики.

"Общий объем доходов бюджета на 2021 год сформирован в сумме 31,142 млрд рублей, с ростом на 21,2 % к аналогичному показателю, установленному проектом бюджета на 2020 год. Указанный рост сложился вследствие увеличения показателей поступления целевых средств в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Объем целевых межбюджетных трансфертов на 2021 год увеличился по сравнению с объемом, предусмотренным в проекте бюджета на 2020 год (10,918 млрд рублей), на 4,276 млрд рублей и составил 15,194 млрд рублей", - передает пресс-служба слова и.о. министра финансов региона Магомета Костоева.

Как сообщается, собственные доходы бюджета сложились в сумме 15,947 млрд рублей из налоговых и неналоговых доходов и дотаций из федерального бюджета. В пресс-службе отметили, что прогнозируемый общий объем расходов бюджета на 2021 год составит 31,257 млрд рублей, с дефицитом республиканского бюджета в 115,6 млн рублей.

"Депутаты приняли законопроект в первом чтении. Необходимо отметить, что расходы на льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 июля 1994 года №890 предусмотрены в тех же объемах, как и в текущем году - 138,6 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Общий объем доходов, предусмотренный проектом бюджета на 2020 год, составлял 25,703 млрд рублей. При принятии депутатами региона в третьем чтении проекта бюджета на 2020 год, его параметры были установлены следующим образом: объем доходов составил 28,5 млрд рублей, расходов - 28,5 млрд рублей, дефицит республиканского бюджета составил 66,9 млн рублей.