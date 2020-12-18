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EDF будет управлять крупнейшей в Великобритании системой хранения энергии

На объекте будет использоваться инновационная платформа EDF Powershift

ТАСС, 18 декабря. Gresham House Energy Storage Fund, крупнейший в Великобритании фонд, управляющий системами хранения энергии, выбрал EDF для оптимизации работы нового объекта мощностью 50 МВт. Об этом сообщает портал Smart Energy International.

В настоящее время это крупнейшая в Великобритании система хранения энергии, способная накапливать до 75 МВт ч.

EDF оказывала поддержку Gresham House Energy Storage Fund в период ввода новой системы хранения энергии в эксплуатацию. Теперь будет управлять активом, чтобы обеспечить эффективность его работы и высокий срок службы батарей.

На объекте будет использоваться инновационная платформа EDF Powershift, которая уже внедрена на ряде технологий хранения в Великобритании.

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