Российский рынок акций закрылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. На российском рынке акций превалировали осторожные настроения инвесторов - торги закрылись снижением индекса Мосбиржи на 0,27%, до 3273,75 пункта, РТС уменьшился на 1,18%, до 1402,5 пункта.

Курс доллара по отношению к рублю к 19:30 мск вырос на 0,59%, до 73,43 рубля, а евро - на 0,43%, до 89,78 рубля. Цена на нефть марки Brent за день подросла на 1%, до $52 за баррель.

"Основными причинами для осторожных настроений послужило общерыночное охлаждение спроса на риск после сообщений о внесении в черный список Министерства торговли США еще нескольких десятков китайских компаний, включая SMIC, крупнейшего в КНР производителя микроэлектроники, а также некоторая активизация антироссийской риторики западным истеблишментом", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем Банк России, как и ожидалось на рынке, сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 4,25% годовых, несколько ужесточив свою риторику, что также могло внести определенный вклад в сегодняшнюю динамику отечественных активов, добавил эксперт.

Одними из аутсайдеров торгов сегодня стали акции "Русала" (-4,27%), которые продолжили падение под влиянием информации в СМИ о росте санкционных рисков для компании. "Однако, значимой информации, подтверждающей подобные опасения, пока нет", - отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Акции Сбербанка (-2,84%) снижаются на фоне публикации оценок Национального совета финансового рынка (НСФР), согласно которым введение цифровых рублей в денежную систему РФ путем замещения наличных и безналичных денег приведет к существенной, до нескольких триллионов рублей, потери ликвидности банками, добавил эксперт.

Прогноз на 21 декабря

Рыночный сентимент остается преимущественно позитивным, полагает Александр Бахтин. "Позиция ФРС в отношении поддержки экономики, выраженная на этой неделе, начало массовой вакцинации от COVID-19 и ожидания скорого достижения консенсуса по пакету стимулов в США формируют почву для новых попыток роста в начале будущей недели", - полагает эксперт. В свою очередь цены на нефть держатся выше $50, и, как и всю группу рисковых активов, их поддерживает слабость доллара США (индекс DXY отступил к уровням марта 2018 года).

Однако приближение рождественских праздников в США и Европе будет означать снижение оборотов и активности на всех рынках, включая российский. В то же время высокие темпы заражения коронавирусом и новые карантинные ограничения, а также отсутствие ясности по сделке Brexit могут оказать сдерживающее влияние на аппетиты инвесторов к риску, полгает Бахтин.

По прогнозам "БКС Мир инвестиций" индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в пределах 3220-3290 пунктов, курс рубля к доллару - в диапазоне 73-74 рублей.

В "Фридом финанс" также полагают, что шансы роста цен превалируют. Согласно их ожиданиям, уровни закрытия торгов 21 декабря для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составят 3245-3280 пунктов, а также 73,30-73,80 рубля и 89,60-90,50 рубля соответственно.

В ИАЦ "Альпари" ожидают, что индекс Мосбиржи на следующей неделе консолидируется в пределах 3245-3285 пунктов, индекс РТС - в пределах 1380-1415 пунктов.