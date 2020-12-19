Эксперты назвали наиболее востребованные у россиян авианаправления в 2020 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Узбекистан, Армения и Киргизия стали наиболее популярными авианаправлениями из России в 2020 году, следует из исследования сервиса поездок и путешествий Tutu.ru. При этом средний чек на перелеты в эти страны за год вырос до 13,7 тыс. рублей (+10%), 7 тыс. рублей (+6%) и 12,4 тыс. рублей (+19%).

Также в пятерку наиболее популярных авиамаршрутов вошли Турция (рост стоимости билета составил 14%, до 12 тыс. рублей), Молдавия (единственная страна, куда стоимость авиабилетов снизилась, показатель составил -8%, до средней стоимости билета в 7,7 тыс. рублей). Более того, в десятку популярных стран также вошли Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и Германия.

"Спрос на перелеты даже по самым востребованным направлениям существенно сократился в этом году. Из топ-10 наименее снизился спрос на перелеты в Турцию. Страна начала принимать россиян в августе и стала первой альтернативой отечественным морским курортам. Но все равно даже в Турцию отправилось на 40-45% россиян меньше, чем год назад", - отметили в Tutu.ru.

Среди турецких направлений наиболее популярными стали Стамбул и Анталья. "Оба эти направления втрое нарастили долю самостоятельных путешественников, которых они привлекают", - отметили в Tutu.ru.

При этом средняя стоимость авиабилета в ближнее зарубежье (в одну сторону) увеличилась на 6% до 11,7 тыс. рублей, в Европу - на 9% до 14,8 тыс. рублей.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, Эфиопию, на Мальдивы, Сейшельские острова и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

Куда чаще всего ездили в командировки в 2020 году

Более того, в Tutu.ru также выделили сегмент бизнес-путешественников, которые ездили по России в командировки. В этом году в командировки наиболее часто ездили в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород, Тюмень, Краснодар, Хабаровск и Иркутск.

"При путешествии на поезде отдавали предпочтение плацкартным вагонам, их доля выросла на треть. Произошло сокращение глубины бронирования: если в 2019 году за три дня или меньше билеты покупали в 47% случаев, то в 2020 году в последний момент приобретали билеты для поездки в командировку в 56% случаев", - отметили в компании.