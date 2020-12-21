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Ростехнадзор согласовал строительство канатной дороги на Сахалине

Ее возведут на территории опережающего развития "Горный воздух"

ТАСС, 21 декабря. Сахалинское управление Ростехнадзора дало разрешение на строительство первой очереди подвесной канатной дороги на территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" на Сахалине, сообщается на сайте управления.

"В ходе проверки в управление застройщиком представлены документы, подтверждающие результаты выполненных работ проектным решениям, на основании чего 18 декабря 2020 года выдано заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов", - говорится в сообщении.

Рекультивация нарушенных земель запланирована после зимы, ее качество проверят на втором этапе строительства.

Курорт "Горный воздух" является визитной карточной Сахалинской области. Первые горнолыжные трассы и трамплины были построены там еще в 1930-е годы, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским Саппоро претендовали на проведение у себя зимних Олимпийских игр 1936 года. Комплекс несколько раз реконструировался, в 2016 году курорт стал территорией опережающего развития со специальным режимом, который позволяет инвесторам получать налоговые льготы и другие преференции. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал сахалинское управление Ростехнадзора за затягивание согласования строительства на курорте канатной дороги.

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РоссияСахалинская областьДальний Восток
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