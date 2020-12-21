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S7 до конца года откроет чартерные рейсы в Мюнхен, Рим и Милан

Полеты в Мюнхен стартуют с 28 декабря, в Рим - с 29 декабря, в Милан - с 30 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в конце декабря откроет три новых грузопассажирских чартерных рейса в Европу, следует из сообщения компании.

"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Германии (Мюнхен) и Италии (Рим, Милан). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений",- уточнили в S7.

Так, полеты в Мюнхен стартуют с 28 декабря, в Рим - с 29 декабря, в Милан - с 30 декабря.

Россия на данный момент официально не возобновляла авиасообщение с Германией и Италией. При этом разрешены грузопассажирские рейсы, билеты на которые могут приобрести только определенные виды граждан.

"Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам", - отмечается в сообщении S7.

Ранее S7 открыла грузопассажирские рейсы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона), Италию (Верона), Германию (Дюссельдорф) и Австрию (Вена).

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РоссияПандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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