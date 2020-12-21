Крым впервые с 2019 года принял дефицитный бюджет

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Госсовет Крыма в понедельник одобрил во втором окончательном чтении проект закона о трехлетнем бюджете региона, в котором в 2021 году расходы превышают доходы на 1,4 млрд рублей.

Проект закона был одобрен Госсоветом Крыма в I чтении 14 декабря. Ко второму чтению в него было предложено 13 поправок, которые парламентарии включили в текст бюджета.

"Бюджет сохраняет социальную направленность и гарантирует исполнение всех социальных обязательств. В результате изменились основные параметры бюджета: доходы составят 153,3 млрд рублей, расходы - 154,7 млрд рублей, дефицит - 1,4 млрд рублей. В плановом периоде доходы равны расходам и на 2022 год составят 166,4 млрд рублей, на 2023 год - 235,7 млрд рублей", - сообщила на сессии вице-премьер Крыма - министр финансов региона Ирина Кивико.

Она уточнила, что увеличение объема безвозмездных поступлений в целом на 2021 год составило 2,5 млрд рублей.

Ранее региональные власти сообщали, что ожидают в следующем году снижение доходов бюджета на 28,3% по сравнению с 2020 годом. При этом глава Крыма Сергей Аксенов уточнял, что это связано не с пандемией, а с завершением крупных инфраструктурных проектов федеральной целевой программы развития (ФЦП) Крыма и Севастополя, таких как трасса "Таврида".

Кивико ранее уточняла, что выделенная на 2020 года сумма по ФЦП составляет 66 млрд, а на плановый период в новом законе о федеральном бюджете - 36 млрд рублей (снижение на 45%). При этом власти Крыма намерены выделить в 2021 году более 13 млрд рублей на исполнение региональных программ в рамках национальных проектов. На газификацию населенных пунктов в 2021 году предусмотрено 1,4 млрд рублей на 40 объектов, в адресную инвестиционную программу и план капитального ремонта на 2021 год включены 477 объектов.