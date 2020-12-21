Бюджет Пензенской области приняли с профицитом в 2%

ПЕНЗА, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области на сессии в понедельник приняли во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2021 год. Он сформирован с профицитом в 1,3 млрд рублей, что составляет 2% от доходной части, сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

"Общий объем доходов на 2021 год составит 62,2 млрд рублей, на 2022 и 2023 году - 61,8 млрд и 64,8 млрд рублей соответственно. Расходы бюджета на 2021 год составят 60,9 млрд рублей, на 2022 и 2023 годы соответственно 61,3 млрд рублей и 64,3 млрд рублей", - сказала Финогеева, выступая на сессии.

Она добавила, что на весь трехлетний период бюджет сформирован с профицитом: в 2021 году он составит 1,3 млрд рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов - по 500 млн рублей. "Часть доходов будет направлена на погашение долговых обязательств в соответствии с графиками. Объем государственного долга на 1 января 2022 года составит 18,6 млрд рублей, или 49,9% к прогнозируемому объему налоговых и неналоговых доходов", - пояснила Финогеева.

По сравнению с первым чтением доходы бюджета были увеличены на 4,8 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Доходы бюджета региона в 2020 году с учетом изменений составляют 72 млрд рублей, расходы - 72,3 млрд рублей, дефицит - 367 млн рублей.