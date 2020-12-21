"Газпром" и "Лукойл" создадут СП для разработки двух участков в Ненецком округе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром" и "Лукойл" подписали основное соглашение об условиях реализации проекта по разработке Ванейвисского и Лаявожского участков недр в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

В частности, с подписанием документа определен порядок создания совместного предприятия (СП) для реализации этого проекта. Его учредят дочерние общества "Газпрома" и "Лукойла" - ООО "Газпром добыча Краснодар" и ООО "Лукойл-Коми". Этой проектной компании будет передана лицензия на месторождения.

На подготовительном этапе совместное предприятие, в частности, проведет проектно-изыскательские работы и сформирует проектную документацию по обустройству месторождений и созданию инфраструктуры для подготовки и транспортировки углеводородов до пункта сбора нефти "Лукойла" и входа в газотранспортную систему "Газпрома". Будут определены потенциальные подрядчики и поставщики оборудования, подготовлены предложения по контрактной стратегии и условиям финансирования проекта.

"Газпром" отмечает, что расположение месторождений в непосредственной близости к действующей производственной площадке "Лукойла" даст дополнительный синергетический эффект реализации проекта и потребует создания минимально необходимой инфраструктуры.

"Газпрому" принадлежит лицензия на пользование участком недр федерального значения, включающим Ванейвисское и Лаявожское месторождения, расположенные восточнее г. Нарьян-Мар на территории Ненецкого автономного округа. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов Ванейвисского и Лаявожского месторождений составляют 27,4 млн тонн, природного газа - 225,3 млрд куб. м.

Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве между "Газпромом" и "Лукойлом" действует на период с 2014 года по 2024 год.