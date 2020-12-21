Госдума рассмотрит 22 декабря право кабмина регулировать цены на продукты питания

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании 22 декабря поправки, которые дают правительству право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты питания. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков по итогам Совета Думы.

"Завтра во втором чтении будут рассмотрены поправки, которыми правительству дается право устанавливать предельные розничные цены на первоочередные продукты питания на срок не более чем 90 дней. Сегодня такое право у правительства есть только в случае, если цены вырастают на 30%. Здесь же дается возможность правительству более оперативно реагировать на повышение цен - я думаю, что все в курсе поручения, которое дал президент, и мер, которые сегодня предпринимаются правительством. В законодательном порядке правительству будут даны такие права", - отметил Жуков.

Депутат подчеркнул, что последняя неделя работа Госдумы в осеннюю сессию будет очень насыщенной.

"Госдума будет заседать 3 дня подряд - вторник, среда и четверг с 10 часов утра, повестка очень насыщенная у нас, множество законопроектов в третьем, во втором и в первом чтении", - подчеркнул парламентарий.

"Завтра мы рассмотрим две важные ратификации - об изменениях в соглашениях с Кипром и с Люксембургом, где речь идет о повышении с 2 до 15% налога на доходы, получаемые в виде дивидендов в офшорных компаниях. Помните, президент это озвучивал в своем обращении к россиянам 25 марта этого года. Завтра же продолжится работа над решением проблемы обманутых дольщиков - в первом чтении будет рассмотрен законопроект о реализации программ, направленных на строительство или завершение строительства многоквартирных домов для предоставления жилых помещений отдельным категориям граждан. Также в первом чтении будет рассмотрен законопроект о расширении возможностей погашения ипотечных кредитов за счет господдержки семей с детьми", - рассказал он.

Большая работа была проведена по доработке ко второму чтению законопроекта, которым совершенствуется регулирование деятельности кредитных организаций про сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации, пояснил депутат, добавив, что этот законопроект также будет рассмотрен во втором чтении.