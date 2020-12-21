"ПК Транспортные системы" поставит 40 трамваев в Москву в 2021 году

ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Компания "ПК Транспортные системы" заключила контракт на поставку 40 трамваев в Москву в 2021 году, сообщил ТАСС в понедельник коммерческий директор предприятия Андрей Юхненко.

"Именно заключенные контракты - это 40 единиц техники в Москву в 2021 году", - сказал Юхненко.

Он отметил, что в целом объемы производства компании на следующий год будут зависеть от заключенных контрактов.

Ранее сообщалось, что компания поставит 15 низкопольных трамваев "Львенок" в Пермь, 16 - в Ижевск и 13 - в Санкт-Петербург.

"ПК Транспортные системы" - российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. "ПК Транспортные системы" серийно выпускает восемь низкопольных трамваев и две модели колесного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и инновационный электробус "Пионер".