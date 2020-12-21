Росрыболовство готовит предложения для ускорения процедуры получения инвестквот

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Росрыболовство готовит предложения для ускорения процедуры получения инвестиционных квот на вылов водных биообъектов в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По действующим в настоящее время правилам, строящееся по программе инвестквот судно должно быть полностью сдано заказчику до 1 октября, и только в этом случае ему будут предоставляться квоты на следующий год. После внесения изменений последний этап строительства (процессы доналадки оборудования на судне, проведение его испытаний) не будет включаться в этот график", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Росрыболовстве, в рамках первого этапа программы по обновлению основных фондов и развития рыбопереработки, который реализуется в настоящее время, сдано в эксплуатацию уже 19 береговых заводов, в том числе девять - на Дальнем Востоке: в Сахалинской области, на Камчатке, в Приморье. Еще пять проектов находятся в стадии реализации. Также на стадии строительства находятся 25 судов, 11 из них спущены на воду, пять судов уже пополнили рыбопромысловый флот, в том числе три судна встали в строй на Дальнем Востоке. Спуски траулеров на воду, несмотря на все сложности, проходили и в этом году.

Закладка остальных судов произойдет до конца 2023 года. Всего для Дальнего Востока заключены договоры на строительство 28 судов. Еще 39 судов будут построены по итогам крабовых аукционов. Из них 29 - для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Совместно с Минпромторгом в Росрыболовстве организован мониторинг исполнения программы для того, чтобы избежать необоснованной задержки строительства. Создана комиссия, которая может продлевать сроки строительства при наличии объективных обстоятельств, тем самым защищая интересы инвесторов. "Нельзя допустить ситуации, чтобы в случае задержки со стороны верфей рыболовные компании потеряли квоты, за которые они заплатили на аукционе", - отметили в ведомстве.

Там полагают, что механизм инвестквот показал свою эффективность, и в перспективе в Росрыболовстве рассматривают возможности расширения этой программы, а также включения в механизм дополнительных объектов водных биоресурсов. При этом, учитывая высокий уровень финансового обременения многих предприятий в связи с реализацией инвестпроектов, сроки и другие аспекты расширения программы будут обсуждаться с отраслевым сообществом. В рамках работы по привлечению инвестиций в модернизацию портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке реконструировано около 9 км причальных сооружений рыбных терминалов, построены три холодильника емкостью 9 тыс. тонн, складские и контейнерные площадки общей площадью 16 тыс. кв. м, в основном за счет частных инвестиций.