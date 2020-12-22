На Дальнем Востоке выявили более 3,3 млн га неиспользуемых сельхозземель

ТАСС, 22 декабря. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в течение 2,5 лет провело инвентаризацию 4,65 млн га земель сельскохозяйственного назначения в шести дальневосточных регионах. Как сообщает пресс-служба агентства, выявлено 3,38 млн га свободных или неиспользуемых сельхозземель.

"Общая площадь земель, в отношении которых проведена инвентаризация, составляет 4 652 тыс. га. Выявлено 3 389 тыс. га свободных и неиспользуемых по назначению земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 2 439 тыс. га земель, не поставленных на кадастровый учет, 433 тыс. га неиспользуемых земель, находящихся в аренде, 241 тыс. га неиспользуемых земель, находящихся в собственности", - говорится в сообщении.

Больше всего таких участков в Забайкальском и Приморском краях, а также в Бурятии. По словам директора департамента инвестиционных проектов агентства Абсамата Джанбориева, сейчас на сопровождении находятся более 20 приоритетных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства с совокупной потребностью в земельных ресурсах 3 271 тыс. га. Инвесторам уже передано 35,1 тыс. га земли, до конца года планируется к передаче дополнительно 71 тыс. га в Забайкальском крае.

Агентство совместно с региональными правительствами содействует проведению мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и вводу в оборот неиспользуемых участков. Это, по мнению экспертов АПИ, позволит привлечь дополнительные инвестиции в размере около 450 млрд рублей, а также приведет к созданию около 21 тыс. рабочих мест. Кроме того, инвестиции в агропромышленный комплекс стимулируют рост смежных отраслей, в том числе производство семян и удобрений, локализацию производства запчастей и техническое обслуживание специализированной сельскохозяйственной техники, развитие организаций по проектированию и строительству мелиоративных сетей.

Работа по выявлению неиспользуемых сельхозземель проводится в соответствии с поручениями главы государства, а также вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и под контролем Минвостокразвития РФ. Полученные по итогам работы сведения предполагается объединить в единую базу данных, работа с которой обеспечит формирование кластеров из земель разного правового режима, позволяющих реализовать крупные сельскохозяйственные проекты.