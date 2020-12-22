На Дальнем Востоке в 2021 году откроют мост через Амур

"В настоящее время документация по первому этапу проекта (моста через Лену) передана на рассмотрение Госэкспертизы. Этот этап включает подготовку территории строительства и позволит начать работы уже в 2021 году. Вхождение Сбербанка в пул партнеров строительства Ленского моста подтверждает надежность и национальный приоритет нашего проекта", - написал глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте "ВКонтакте".

ТАСС, 22 декабря. Строительство моста через Лену в Якутске начнется в 2021 году, на следующий год намечено и открытие уже возведенного моста через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Оба объекта находятся на контроле, сообщили представители региональных властей.

Как ранее сообщили в группе "ВИС", Сбербанк профинансирует концессию по строительству моста, лимит кредитной линии составит 25 млрд рублей на 10 лет. Автомобильный мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Это позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма".

Общий объем бюджета проекта на инвестиционной стадии оценивается в 83 млрд рублей. Помимо самого моста через Лену, проект предусматривает строительство трех пойменных мостов, путепровода и двух транспортных развязок.

Трансграничный мост через Амур

Строительство трансграничного автомобильного моста, который связал российский берег Амура в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Во время церемонии вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что после ввода мост повысит рентабельность инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.

Однако официального открытия сооружения еще не было - мероприятие было запланировано на 2020 год, но в связи с эпидемиологической обстановкой в мире его сроки неоднократно сдвигались. В ноябре Александр Козлов, возглавлявший тогда министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, назвал предположительно новую дату старта движения по трансграничному мосту - январь 2021 года.

Длина моста - более 1 км, общая протяженность перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую. По мосту будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей).

По мнению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, мост повысит рентабельность инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке.

Общая стоимость объекта - около 18,8 млрд рублей. Проект создания моста удалось реализовать без привлечения бюджетных средств, для этого была использована концессионная модель. Она предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: три года строительства и эксплуатация в течение 16 лет за счет взимания платы за проезд.

Другие проекты мостов

В Еврейской автономной области (ЕАО) продолжается строительство железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур. Объект должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Его длина - 2 209 м, 309 из которых приходится на российскую сторону. Предполагается, что мост до 20 млн тонн в год увеличит грузооборот между странами. Китай завершил строительство своей части, сроки сдачи российской части моста неоднократно сдвигались. Подрядчиком выступает ООО "Рубикон", завершить строительно-монтажные работы компания намерена в третьем квартале 2021 года, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на первый квартал 2022 года.

Крупнейшим инфраструктурным проектом на Дальнем Востоке могло бы стать строительство железнодорожного моста между материком и Сахалином стоимостью 540,3 млрд рублей. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км, строительство потребует около шести лет. Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно в 7 км и соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби.

В начале октября президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул значимость строительства моста на Сахалин, однако определенности по срокам начала работ и их рентабельности пока нет, сообщили в региональном правительстве.

Во Владивостоке готовятся к строительству еще одного большого моста, который должен улучшить транспортную ситуацию в городе, частично расположенном на островах - моста на остров Елены. Он должен создать кольцо из дорог, соединяющее остров Русский и центр города.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья, по поручению губернатора специалисты уже разрабатывают необходимую документацию. "В настоящий момент проходит этап обоснования инвестиций. Документация должна быть подготовлена по контракту до сентября 2021 года. Затем будут определены механизмы и источники реализации проекта, после чего будет осуществлено проектирование и непосредственно само строительство сооружения", - уточнили в пресс-службе.

Прочие транспортные проекты

Мост на остров Елены является частью более крупного проекта - Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД), строительство которой обсуждается последние несколько лет, и уже закреплено в генплане развития города. Строительство новых дорог в центральной части Владивостока практически невозможно из-за плотной застройки и рельефа, поэтому было принято решение построить новую трассу по берегу Амурского залива, которая наряду с мостом станет частью ВКАД. Предполагается, что общая протяженность проекта составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км/час.

Крупнейшим транспортным проектом на Дальнем Востоке, реализуемом на условиях государственно-частного партнерства, остается дорога в обход Хабаровска. Концессионное соглашение по этому проекту сроком на 15 лет в декабре 2016 года подписали правительство края и региональная концессионная компания (консорциум Газпромбанка и Группы "ВИС"). Строительство дороги началось в 2017 году, сдать ее планировали осенью 2020 года, но на работу повлияли паводки. Теперь срок ввода - осень 2021 года.

Строящаяся дорога станет первой в Хабаровском крае, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, пропускная способность составит до 25 тыс. автомобилей в сутки. В пресс-службе группы "ВИС" ТАСС подтвердили, что переноса сроков ввода в эксплуатацию не планируется.