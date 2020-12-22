РБК: основатель "Сафмар" выплатит банку "Открытие" около 14 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Михаил Гуцериев выплатит банку "Открытие" около 14 млрд рублей в целях урегулирования претензий ЦБ из-за санации Бинбанка. Об этом написало издание РБК со ссылкой на два источника, знакомых с условиями соглашения.

По словам одного из источников издания, мировое соглашение между "Открытием" и основателем группы "Сафмар" Михаилом Гуцериевым было заключено еще в сентябре и должно быть вынесено на утверждение Арбитражного суда Москвы 22 декабря. Погашение обязательств по соглашению будет проводиться в рассрочку. Также стороны подали иск о возмещении убытков к бывшим совладельцам Бинбанка на 85,4 млрд рублей, где Гуцериев являлся миноритарием, пишет РБК.

Ответственность для бывших акционеров санированных банков устанавливает Банк РФ на основании ст. 189.23 закона о банкротстве.

Детали соглашения стороны не раскрывали. "Мы договорились об определенном порядке урегулирования претензий, которые именно по закону о банкротстве предъявил к бывшим акционерам Бинбанка Центральный банк. Эти договоренности должны быть зафиксированы российским судом", - говорил в интервью РБК глава "Открытие" Михаил Задорнов.

Ранее ЦБ РФ подал два иска к экс-руководителям Бинбанка на общую сумму в 369 млрд рублей. Каких-либо подробностей дела в картотеке арбитражных дел не представлено. Банк России в 2014 году решил санировать "Рост банк". Санатором был назначен Бинбанк, но через год единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у подконтрольного Бинбанка. Осенью 2017 года "Рост банк" и Бинбанк перешли в Фонд консолидации банковского сектора. Финансирование оздоровления банков со стороны регулятора составило 779 млрд рублей. Бинбанк был присоединен к банку "Открытие" 1 января 2019 года.