ВТБ: объем совершенных россиянами в интернете покупок вырос перед Новым годом в семь раз

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россияне в первой половине декабря 2020 года купили в интернете товаров на сумму более 2,5 млрд рублей, что в 7,5 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"В первой половине декабря объем онлайн-покупок россиян в традиционно "подарочных" категориях составил более 2,5 млрд рублей, что в 7,5 раз превосходит показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Среди самых популярных предновогодних трат доля интернет-заказов составляет порядка 15%, а в отдельных сегментах достигает половины", - отметили в пресс-службе.

По данным ВТБ, средний чек на предновогодние покупки в декабре пока сохраняется на уровне прошлого года и составляет примерно 5 тысяч рублей. Чаще всего россияне выбирают подарки в магазинах электроники и косметики, реже - кожаные изделия, в том числе сумочки, портмоне и чемоданы. При этом электроника и гаджеты находятся на первом месте в рейтинге подарков на Новый год, на них россияне потратили за две недели более 15 млрд рублей - приблизительно столько же, сколько годом ранее. Средняя сумма покупки составила 7 тысяч рублей - на 11% больше прошлогоднего показателя, доля онлайн-заказов достигает 14%.

За косметику и парфюмерию россияне заплатили более 1,1 млрд рублей - это на 16% больше, чем в прошлом декабре. Резкий рост спроса отмечен также на ювелирные изделия. По данным ВТБ, почти 1 млрд рублей россияне оставили в магазинах украшений, что на 20% больше, чем в декабре 2019 года.

"Непосредственно в магазины подарков за новогодними сувенирами россияне пока обращаются на 14% чаще, чем годом ранее, и тратят в них на 18% больше - около 0,5 млрд рублей. Данная категория - самая популярная с точки зрения дистанционных заказов: свыше 40% покупок совершаются через интернет. Средняя сумма покупки составляет около 2 тысяч рублей", - уточнили в ВТБ.

ВТБ проанализировал статистику эквайринговых терминалов банка, установленных в розничных магазинах России, а также на площадках электронной коммерции. Для расчета динамики оборота в 2020 году к 2019 году использовалась сопоставимая база торговых точек и площадок онлайн-торговли.