Гендиректором Rambler Group назначена Татьяна Доброхвалова

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральным директором Rambler Group назначена Татьяна Доброхвалова, Рафаэль Абрамян, ранее занимавший эту должность, покинет компанию, следует из сообщения "Сбера".

"Татьяна Доброхвалова назначена на должность генерального директора Rambler Group, она будет совмещать эту должность с должностью старшего вице-президента "Сбера", руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений "Сбера". Рафаэль Абрамян, который ранее возглавлял Rambler Group, принял решение продолжить свою карьеру вне компании", - указано в сообщении.

Татьяна Доброхвалова начала свою деятельность в Сбербанке в 2020 году. До этого занимала должность заместителя генерального директора "Газпром-медиа холдинг".

Рафаэль Абрамян пришел в Rambler Group в 2015 году на пост исполнительного директора, в 2019 году назначен генеральным директором компании.

"Сбер" в октябре 2020 года консолидировал 100% "Рамблера" и выкупил у бизнесмена Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов. "Сбер" сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России.