Путин подписал закон о праве кабмина давать отсрочку по уплате таможенных пошлин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче правительству полномочий по подтверждению оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, совершение таможенных операций с товарами, которые перемещены через границу ЕАЭС без уплаты пошлин, налогов, с нарушением запретов и ограничений, и которые обнаружены таможенными органами после приобретения на территории объединения, регулируется правом союза, а не актами Минфина РФ.

Уточняются случаи, когда таможенные органы вправе проводить контроль с проверкой документов через ведомственную информационную систему без участия должностных лиц. Также определены случаи, при которых статистическая форма учета перемещения товаров не представляется: речь идет о товарах, перемещаемых физлицами, товарах, которые необходимо декларировать в соответствии с международными договорами, а также об отдельных категориях товаров, определяемых правительством РФ.

Минфин РФ больше не будет определять требования, которым должна соответствовать российская организация для признания ее информационным оператором по обмену документами и сведениями в электронной форме с использованием собственной информационной системы между заинтересованными лицами и информационной системой таможенных органов. При этом ФТС России сможет устанавливать порядок подключения информсистемы оператора к системе таможенных органов.