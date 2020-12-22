Инвестиции в экономику Дальнего Востока за год выросли на 20%

ТАСС, 22 декабря. Объем запланированных инвестиций бизнеса на Дальнем Востоке за 2020 год вырос на 20%. Об этом во время круглого стола онлайн-форума "ДФО 2020" во вторник сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Под управлением Корпорации развития Дальнего Востока в Дальневосточном федеральном округе и Арктике России функционируют 25 отдельных экономических зон, разделенных на четыре категории: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, Арктическая зона Российской Федерации и специальный административный район. Резидентам предоставляют налоговые льготы и административные преференции, в том числе получение земельных участков и подключение к объектам инфраструктуры: свету, воде, газу, водоотведению, теплоснабжению.

"Все общество российское показало очень высокую устойчивость и адаптивность к такому глобальному, беспрецедентному вызову [пандемии коронавируса]. Во-первых, бизнес продолжал развиваться и продолжал развиваться по тем планам, которые были намечены. У нас за этот год на 20% выросло количество инвестиций, запланированных бизнесом. Более 500 новых проектов пришли в наш преференциальный режим, которые вложат более 1 трлн рублей", - сказал министр.

Он добавил, что в этом году также начались крупные проекты по строительству судов на дальневосточных верфях, что несколько лет назад казалось участникам отрасли экономически невозможным.

"А я помню, как к нам в Фонд [развития Дальнего Востока и Арктики] еще приходили несколько лет назад предприниматели за средствами на строительство нового краболовного флота и достаточно категорично утверждали, что флот мы эксплуатировать на Дальнем Востоке будем, а строить его можно только на балтийских верфях. Вот очень отрадно, что тот комплекс мер поддержки этой важнейшей для нас отрасли, который в результате был реализован, в том числе субсидирование части капитальных затрат на строительство, он смотивировал бизнес все-таки развиваться на Дальнем Востоке", - отметил Чекунков.