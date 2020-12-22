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Новый механизм ГЧП в Арктике и ДФО заработает в 2021 году

Глава Минвостокразвития отметил, что усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства позволит в ближайшие пять лет создать новые объекты на 500 млрд рублей

ТАСС, 22 декабря. Новый механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) на Дальнем Востоке и в Арктике, который разрабатывает Минвостокразвития РФ, заработает к середине 2021 года. Об этом во вторник на форуме "ДФО 2020" сообщил глава министерства Алексей Чекунков.

В понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" Чекунков сообщил, что Минвостокразвития разрабатывает усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в Арктике и на Дальнем Востоке, который позволит в ближайшие пять лет создать новые объекты на 500 млрд рублей.

"Уже к концу января, я надеюсь, мы основные параметры этих предложений согласуем с правительством и будем выходить с конкретными нормотворческими инициативами с тем, чтобы к середине 2021 года механизм заработал, в 2021 году первые проекты по нему были уже запущены", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

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