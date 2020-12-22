Госдума одобрила закон о продлении выравнивания энерготарифов в ДФО до 2028 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла закон, предусматривающий продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года и поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей. Документ был инициирован правительством РФ.

Документом предлагается продлить до 1 января 2028 года период регулирования надбавок к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения на территориях Дальневосточного федерального округа (ДФО) планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность). На сегодня эта норма действует до 1 января 2021 года.

Также предлагается частично компенсировать стоимость мощности, поставленной с использованием генерирующих объектов тепловых электростанций, модернизированных, реконструированных и (или) построенных на территориях неценовых зон оптового рынка. Уточняется ряд полномочий правительства РФ, кроме того, кабмин наделяется новыми полномочиями: устанавливать критерии потребителей электрической энергии (мощности), в отношении которых на территориях ДФО осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен электроэнергию, а также распределять между федеральными органами исполнительной власти полномочия в области госрегулирования и контроля в электроэнергетике.

Устанавливается поэтапное доведение тарифов на электрическую энергию до экономически обоснованного уровня в отношении следующих групп потребителей: в течение пяти лет в отношении потребителей, финансирование деятельности которых осуществляется за бюджетный счет, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства; в течение трех лет в отношении потребителей, осуществляющих деятельность в области ТЭК и драгоценных камней и металлов.

Согласно документу, правилами оптового рынка могут предусматриваться случаи и порядок определения генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих строительству на территориях неценовых зон оптового рынка, по результатам отбора на конкурентной основе. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.