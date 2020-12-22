{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Победа" возобновит рейсы в Словакию с 28 января

Лоукостер "Победа" возобновит рейсы в Словакию с 28 января - Внуково.

Новость дополняется

Теги
СловакияРоссия
Браверман будет назначен первым зампредседателя ВЭБ.РФ
Читать полностью