Путин потребовал исключить "хулиганство" на рынке топлива

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность не допустить "хулиганства" в отношении покупателей на рынке топлива и обеспечить комфортное состояние отрасли.

"И отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя "хулиганить", - сказал президент во вторник на встрече с вице-премьером Александром Новаком, который курирует эту сферу, комментируя его доклад в части цен на топливо.

По словам Путина, с ситуацией в отрасли "все понятно". "С нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется", - заключил глава государства.