Саратовская область стала лидером по объемам урожая подсолнечника в России

САРАТОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Аграрии собрали 1,8 млн тонн подсолнечника в Саратовской области в 2020 году, что позволило региону занять первое место в России по этому показателю, сообщил губернатор Валерий Радаев во вторник на совещании по развитию сельского хозяйства.

"Область третий год подряд занимает первое место в России по производству подсолнечника. Его намолочено более 1,8 млн тонн", - сказал Радаев.

По итогам 2019 года в Саратовской области был собран рекордный урожай подсолнечника - 2 млн тонн. По данным правительства региона, посевная площадь в текущем году составила более 4 млн гектаров, в том числе подсолнечника - 1,2 млн гектаров.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза Саратовской области ТАСС сообщали, что из-за теплой погоды и отсутствия снега на полях, в первой половине марта хозяйства приступали к боронованию озимых, что на месяц раньше обычного. Однако позже погода вновь скорректировала планы аграриев - снег и похолодание изменили периоды полевых работ, массово они начались в апреле.