ФАС проверит цены на социально значимые продукты в магазинах Москвы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверит цены на социально значимые продукты в столичных магазинах, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В настоящее время контроль роста цен на социально значимые продукты питания является первоочередной задачей антимонопольного ведомства. В целях пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания Московское УФАС России возобновило ежедневные рейды в торговые сети столицы и открыло горячую линию для оперативного получения информации об изменении цен от поставщиков", - говорится в сообщении.

Также управление держит на контроле исполнение заключенных между органами власти и торговыми сетями соглашений о снижении цен на продукты. "Отдельное внимание уделено ценам на сахар-песок и подсолнечное масло", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в рамках соглашений установлены предельные цены на сахар-песок (46 рублей за кг) и подсолнечное масло (110 рублей за литр). "Результаты ежедневного мониторинга цен в столице подтверждают исполнение торговыми сетями соглашений о снижении цен. Актуальные цены на сахар-песок не превышают 45 рублей 99 копеек, на подсолнечное масло - 109 рублей 90 копеек", - добавили в управлении.