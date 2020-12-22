В Белоруссии началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии сообщило о запуске в опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

"Началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС. Результаты испытаний на данном этапе должны подтвердить проектные показатели надежности и безопасности всех систем и оборудования. Сегодня на первом энергоблоке приступили к испытаниям оборудования на уровне мощности реакторной установки 75% от номинальной", - говорится во вторник в сообщении ведомства.

В Минэнерго уточнили, что по достижении реакторной установкой мощности в 75%, 90% и 100% от номинальной будут проходить сбросы нагрузки. В рамках текущей программы предусмотрены и плановые остановки энергоблока.

Строительство АЭС идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября выведен на мощность 400 МВт. 21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. После проведенных испытаний турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности.

Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.