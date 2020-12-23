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Volkswagen отзывает в России 270 Lamborghini Urus

Быстроразъемная муфта топливопровода в моторном отсеке транспортных средств может подвергаться воздействию высоких температур, которые превышают конструктивно допустимые значения. Это может привести к размягчению материала муфты и утечке топлива

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Lamborghini в РФ, отзывает 270 автомобилей модели Urus. Речь идет о транспортных средствах, реализованных в 2019-2020 годы, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что быстроразъемная муфта топливопровода в моторном отсеке может подвергаться воздействию высоких температур, которые превышают конструктивно допустимые значения. В ведомстве добавили, что это может привести к размягчению материала муфты и последующей небольшой утечке топлива.

"Если одновременно с утечкой топлива появляются источники воспламенения, возможно возгорание моторного отсека", - добавили в Росстандарте.

На автомобилях будет установлена новая быстроразъемная муфта топливопровода, изготовленная из другого материала. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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