ЦБ предлагает унифицировать требования по доступу организаций на финансовый рынок

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает унифицировать требования по доступу организаций, предоставляющих финансовые услуги, на рынок, говорится в консультативном докладе регулятора.

"[Необходима] унификация в части порядка допуска, "входных" требований при допуске, оснований для отказа, форм и перечня представляемых документов, порядка взаимодействия с соискателем и электронного документооборота", - говорится в материале.

В ЦБ отметили, что сейчас в России допускается 40 видов финдеятельности и к ним предъявляются разные стандарты, требования и механизмы допуска. В докладе регулятор предлагает обсудить с участниками рынка возможность объединения видов финансовой деятельности в группы, к которым будут предъявляться схожие требования по вступлению на рынок.

Как ЦБ предлагает провести унификацию финорганизаций

Регулятор предлагает выделить группу банковских и микрофинансовых операций, страхования, учета и хранения имущества, управления активами, посредничества (брокерские услуги, агентская деятельность), микрокредитования (услуги по выдаче микрозаймов, услуги по взаимному и совместному кредитованию), инфраструктуры (платежные НКО, биржа, репозитарий, клиринг), информационных и оценочных услуг (кредитные истории, рейтингование).

Что касается страховой деятельности, то в регуляторе отметили, что сейчас обсуждается совмещение в деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых организаций.

В качестве основных и дополнительных требований ЦБ предлагает сохранить действующий перечень, при этом требования для каждой группы предлагается пересмотреть в сторону унификации или исключения.

Также предполагается актуализировать перечень лиц, входящих в органы управления, и должностных лиц, к которым предъявляются требования по деловой репутации и квалификации, а также актуализировать критерии и количество требований и ограничений к указанным лицам в зависимости от группы.

"Так сложилось, что регулирование носит лоскутный характер, оно чрезвычайно сложно и из-за исторических причин одни и те же сущности регулируются совершенно по-разному в разных секторах финрынка. Это создает издержки для участников финрынка, для понимания того, как устроен процесс, но самое главное создает абсолютно ненужный арбитраж между одинаковыми видами деятельности", - прокомментировал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе пресс-конференции ЦБ.

Будут усовершенствованы подходы по определению порога владения долями (акциями) финансовых организаций, актуализированы терминология и определения, однозначно устанавливающие владельцев долей (акций) финорганизаций, планируется унификация порядка раскрытия информации об учредителях (акционерах, участниках) и порядка уведомления Банка России об их структуре и составе.

Также ЦБ предлагает применять разрешительный (при первичном доступе на финрынок) и уведомительный порядки допуска на финрынок. Уведомительный порядок будет применяться, при условии что финорганизация намерена осуществлять вид деятельности, "к которому предъявляются более низкие требования или соразмерные требования", говорится в докладе.

"Если кредитная организация захочет стать, допустим, МКК (микрокредитной компанией - прим. ТАСС) то это можно [будет] сделать в уведомительном порядке при соблюдении некоторых ограничений. Также внутри группы можно переходить, но будет матрица совмещения видов деятельности", - прокомментировала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Завершение обсуждений доклада планируется на 22 марта, после обсуждений потребуется еще год на разработку нормативных актов.

Объединение реестров финорганизаций

В докладе отмечается, что наличие большого количества реестров участников финансового рынка требует больших затрат на их ведение, поэтому предлагается объединить все ведущиеся Банком России реестры (около 27) в единый реестр участников финансового рынка (ЕРУФР).

"Мы сделали первый шаг и на сайте Банка России, на главной странице, есть опция "проверить финансовую организацию". Если перейти по этой ссылке, то увидите справочник финорганизаций <…> все реестры объединены в этом справочнике, но он не позволяет вносить информацию так, чтобы она оказывалась сразу во всех реестрах. ЕРУФР нужен для однократного внесения сведений", - сказала Тяжельникова.

Швецов отметил, что участникам финрынка, которые уже имеют лицензии будут внесены в реестры автоматически, от них никаких действий не потребуется.

Кроме того, планируется гармонизировать законодательство стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках выработки единых подходов к процедурам допуска на финансовый рынок, формирование предпосылок для передачи данных о финорганизациях в единый реестр в рамках ЕАЭС.