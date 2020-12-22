Росатом рассчитывает сдать первый блок БелАЭС в эксплуатацию в I квартале 2021 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росатом рассчитывает сдать первый блок Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Об этом говорится в сообщении инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

Этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока станции начался 22 декабря, после получения соответствующих разрешений коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии: специалисты приступили к поэтапному подъему мощности реактора первого энергоблока до номинальной.

"Только после подтверждения соответствия фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования проектным значениям энергоблок будет сдан в промышленную эксплуатацию. Мы планируем, что это произойдет в первом квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

Этап опытно-промышленной эксплуатации - финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Этот этап подразумевает большой комплекс проверок и испытаний оборудования на мощности реакторной установки от 75 до 100%, в том числе - динамические испытания с принудительным отключением различного основного оборудования.

21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска первого блока АЭС. После проведенных испытаний турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт.

Пусковые операции на первом энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 поколения III+ Белорусской АЭС начались 7 августа 2020 года, когда в активную зону реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. 11 октября реакторная установка блока была выведена на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной). 3 ноября энергоблок был включен в единую энергосистему Белоруссии.

О станции

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой АЭС в Белоруссии выбран российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Энергоблок №1 Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС. 7 ноября на четвертом российском энергоблоке поколения III+ - блоке №6 Ленинградской АЭС, начат этап опытно-промышленной эксплуатации.