Путин подписал закон о передаче автору прав на изобретения, созданные на средства бюджета

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на формирование правовой базы для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданных за счет средств государственного бюджета. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Речь в законе идет о результатах интеллектуальной деятельности, полученных в рамках государственного или муниципального контракта на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКТР). Как ранее пояснила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, закон устанавливает ограниченный перечень случаев, при которых права на такие разработки закрепляются за государством, в остальных случаях они должны быть переданы разработчикам либо организациям, готовым внедрять эти изобретения на практике. При этом за государством сохраняется право их безвозмездного использования для своих нужд в случае необходимости.

Закон устанавливает приоритетное закрепление за исполнителем госконтракта на НИОКТР исключительных прав на изобретение. При этом в целях повышения практического использования изобретения закон обязывает исполнителя контракта в течение двух лет со дня возникновения исключительного права внедрить РИД на практике либо передать это право другим заинтересованным лицам.

Как отметила глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, при подготовке законопроекта ко второму чтению в Госдуме группа сенаторов РФ во главе с Матвиенко внесла поправки, "позволившие в том числе обеспечить интересы обороны и безопасности страны и выполнить целый ряд поручений президента РФ в данной сфере".

Закон определяет, какие объекты интеллектуальной собственности относятся к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в сфере обороны и безопасности, а также закрепляет, что права на такие РИД принадлежат Российской Федерации, но могут принадлежать и исполнителю государственного контракта в случаях и в порядке, которые определены президентом РФ. Как подчеркнула Гумерова, закон способствует решению задач диверсификации экономики и ее инновационного развития, "имеет ключевое значение для прорывного развития страны в целом". Сенатор напомнила, что работа над законопроектом началась 8 лет назад.

Как ранее отмечала Матвиенко, закон вступит в силу 1 января 2022 года, однако для его реализации еще предстоит разработать ряд подзаконных нормативно-правовых актов. Спикер Совфеда обратила внимание, что в России на долю результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств госбюджета, приходится около 70% разработок, тогда как в США, Западной Европе и Японии 80% всех исследований проводятся на средства коммерческих организаций. Она высказала предположение, что со временем и Россия придет к таким же пропорциям, этому в том числе должен способствовать одобренный закон.