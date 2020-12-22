Цена расширения Шуртанского ГХК с участием "Сибура" может составить $1 млрд

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость проекта расширения мощности Шуртанского ГХК в Узбекистане с участием "Сибура" и "Газпром нефти" может составить $1 млрд, сообщил ТАСС источник.

Подобная оценка инвестиций в проект кажется "справедливой" и соответствует среднеотраслевым уровням, отметил собеседник агентства. Однако стоимость может быть скорректирована, если проект будет в итоге реализован, добавил он.

При этом в пресс-службе "Сибура" сообщили ТАСС, что "проект расширения ШХГК не прошел стадию ТЭО, давать оценку бюджета преждевременно".

Ранее сегодня компания сообщила, что "Сибур" и "Газпром нефть" изучат возможности участия в реализации проекта расширения производственной мощности Шуртанского ГХК в Узбекистане. Также стороны рассмотрят возможность совместной реализации инвестиционного проекта по строительству газохимического комплекса на основе ресурсов природного газа, добываемых в Узбекистане, мощностью до 3 млрд куб. м.

"Рассматриваем различные варианты [участия в реализации проектов], в т. ч. соинвестирование и участие в дистрибуции готовой продукции для обоих проектов", - рассказали ТАСС в "Сибуре".

"Сибур" заинтересован в инвестициях в мощности в Узбекистане в связи с динамичным развитием экономики страны и потребляющих химическую продукцию отраслей, вниманием руководства Узбекистана к развитию газохимии, а также интересной логистической позицией для азиатского макрорегиона, отметили в компании.

При этом экспортные потоки с новых мощностей не окажут существенного воздействия на планы "Сибура" по выводу продукции Амурского ГХК на рынок, поскольку они будут направлены на удовлетворение растущего внутреннего спроса Узбекистана, заключили в компании.