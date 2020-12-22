"Газпром нефть" направила в правительство ряд инициатив по стимулированию добычи нефти

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" направила правительству ряд инициатив по стимулированию добычи нефти, которые могли бы нивелировать усиление налоговой нагрузки на отрасль. Речь в том числе идет о предложении ускоренно перевести месторождения Западной Сибири на НДД, а также о переводе нефти ачимовской толщи в категорию трудноизвлекаемых запасов. Об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Эффект от налоговых изменений для нашей компании будет негативным. Конечно, в следующем году мы будем вместе (с отраслевыми министерствами) вести работу, чтобы договориться о налоговых стимулах: даже не для нашей компании, а для отрасли в целом. Мы видим от этого положительный эффект не только на финансовые результаты компании, инвестиционную активность, а для всей экономики (России) в целом", - сказал он и добавил, что, на его взгляд, правительство, скорее всего, поддержит эти инициативы.

"В частности, одной из инициатив может стать ускоренной переход месторождений Западной Сибири на НДД, одно из возможных решений, которое позволит нефтяным компаниям повысить свою инвестиционную активность, с другой стороны - бюджету получить дополнительный доход", - заметил Дюков.