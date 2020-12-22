Газохимический проект в Усть-Луге может получить иностранное финансирование

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Газпром" планирует привлечь иностранное и российское финансирование, в том числе под покрытие экспортных кредитных агентств, для реализации газохимического проекта в Усть-Луге, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу "Газпром".

"Ведутся работы по привлечению проектного финансирования при реализации проекта завода переработки этансодержащего газа в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Привлечение заемных средств предполагается осуществить как от отечественных, так и от иностранных кредитных организаций, в том числе под покрытие экспортных кредитных агентств", - рассказал Садыгов.

Он напомнил, что проект завода переработки этансодержащего газа в п. Усть-Луга Ленинградской области реализуется совместно с АО "Русгаздобыча", ООО "Русхимальянс" в качестве проектной компании, а также финансовыми консультантами ("Газпромбанк" и ВЭБ.РФ).

Летом 2020 года ВЭБ.РФ предоставил "Русхимальянсу" кредит на 55 млрд рублей с целью финансирования начального этапа реализации проекта по созданию газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге (Ленинградская область), в том числе на подготовку проектной документации. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов ранее говорил, что в проект необходимо привлекать средства как иностранных партнеров, так и российских граждан, к примеру через формы коллективных инвестиций. При этом участие иностранного капитала в качестве акционеров проекта он посчитал более эффективным на более поздних стадиях, уже при запуске производства.

О проекте

В марте 2019 года "Газпром" и "Русгаздобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе п. Усть-Луга (оператор - "Русхимальянс"). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".

Оставшийся после переработки природный газ будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в 4-м квартале 2023 года, вторые очереди - в 4-м квартале 2024 года.