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Пандемия COVID-19

Правительство выделило 19 млн рублей на обучение специалистов для Роспотребнадзора

Речь идет об обучении более 3 тыс. будущих медицинских работников

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 19 млн рублей на целевое обучение студентов-медиков, которые будут работать в структуре Роспотребнадзора. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабмина.

"На дополнительную поддержку студентов, которые проходят обучение в медицинских вузах по целевому набору и после выпуска пойдут работать в организации Роспотребнадзора, решено выделить 19 млн рублей", - говорится в сообщении.

О выделении дополнительных средств на обучение более 3 тыс. будущих медицинских работников в структуре Роспотребнадзора Мишустин сообщил во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он пояснил, что для прогнозирования эпидемиологической ситуации в стране нужны современные лаборатории и оборудование, а также хорошо образованные специалисты, которые могут решать эти задачи.

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