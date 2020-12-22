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Шадаев стал председателем комитета по технологиям "Почты России"

В пресс-службе компании пояснили, что комитет вырабатывает различные рекомендации для цифрового развития "Почты России", анализирует практики внедрения технологий и инноваций

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" избрал главу Минцифры России Максута Шадаева председателем комитета по цифровизации и технологиям. Об этом говорится в сообщении компании.

"Избрать председателем комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО "Почта России" члена совета директоров АО "Почта России" Шадаева Максута Игоревича", - говорится в сообщении.

Также на заседании был избран персональный состав комитета по цифровизации и технологиям совета директоров АО "Почта России", в него вошли председатель комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн, замглавы Минцифры Евгений Кисляков и гендиректор компании Максим Акимов.

В пресс-службе компании пояснили ТАСС, что данный комитет вырабатывает различные рекомендации для цифрового развития компании, определяет приоритеты в этой области, анализирует практики внедрения технологий и инноваций.

Также совет директоров во время заседания определил состав комитета по стратегическому планированию совета директоров "Почта России", комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров и комитета по аудиту совета директоров "Почты России".

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