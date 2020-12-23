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Порог налоговой задолженности для взыскания в суде увеличили до 10 тыс. рублей

Это коснется физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пороговое значение суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов для взыскания их в суде налоговыми органами с 23 декабря увеличивается с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

Согласно закону, направленному на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, увеличение порога взыскания указанных платежей коснется физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Также законом устанавливаются единые для физических лиц и организаций условия направления требований об уплате недоимки и задолженности по пеням и штрафам в случае, если сумма недоимки не превышает 3 тыс. рублей.

Кроме того, устанавливаются общие правила, согласно которым проценты, начисленные налоговым органом на дату вынесения решения о возврате суммы излишне уплаченного платежа, подлежат уплате плательщику на основании такого решения без соответствующего заявления плательщика.

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