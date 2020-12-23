{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Треть россиян заявили, что не ведут учет своих финансов

По данным опроса SuperJob, чаще всего за финансами не следит молодежь в возрасте до 24 лет, а также респонденты с доходом менее 50 тыс. рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Примерный учет своих доходов и расходов ведут больше половины экономически активных россиян (53%), строгим подсчетом занимаются 14%, а 33% вообще этого не делают, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Не следить за финансами, согласно исследованию, больше свойственно молодежи до 24 лет (37%), а также респондентам с доходом менее 50 тыс. рублей (36%).

При этом половина россиян (40%) планирует свои доходы и расходы на полгода и меньше, на более длительный срок - до года - деньги рассчитывают 12%. Просчитать бюджет на срок от полугода до года чаще удается мужчинам (14% против 10% среди женщин). Не строят финансовых планов 30% опрошенных, это более свойственно респондентам старше 45 лет (33%), а также с доходом от 30 до 50 тыс. рублей (32%).

Отвечая на вопрос о финансовой подушке, 40% опрошенных заявили об отсутствии сбережений, 14% респондентов в случае потери дохода средств хватит менее чем на месяц, каждому пятому - на один-три месяца, еще 12% - от трех месяцев до полугода. 7% опрошенных сообщили, что их сбережений хватит на полгода-год, еще у 7% - более чем на год.

Исследование проводилось с 18 ноября по 18 декабря текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.

Теги
Россия
Новый год и Рождество - 2021
Треть россиян заявили, что не планируют дарить подарки к Новому году
Почти четверть респондентов планируют ограничиться недорогими сувенирами, говорится в опросе, проведенном РГС Банком
Читать полностью