Треть россиян заявили, что не ведут учет своих финансов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Примерный учет своих доходов и расходов ведут больше половины экономически активных россиян (53%), строгим подсчетом занимаются 14%, а 33% вообще этого не делают, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Не следить за финансами, согласно исследованию, больше свойственно молодежи до 24 лет (37%), а также респондентам с доходом менее 50 тыс. рублей (36%).

При этом половина россиян (40%) планирует свои доходы и расходы на полгода и меньше, на более длительный срок - до года - деньги рассчитывают 12%. Просчитать бюджет на срок от полугода до года чаще удается мужчинам (14% против 10% среди женщин). Не строят финансовых планов 30% опрошенных, это более свойственно респондентам старше 45 лет (33%), а также с доходом от 30 до 50 тыс. рублей (32%).

Отвечая на вопрос о финансовой подушке, 40% опрошенных заявили об отсутствии сбережений, 14% респондентов в случае потери дохода средств хватит менее чем на месяц, каждому пятому - на один-три месяца, еще 12% - от трех месяцев до полугода. 7% опрошенных сообщили, что их сбережений хватит на полгода-год, еще у 7% - более чем на год.

Исследование проводилось с 18 ноября по 18 декабря текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.