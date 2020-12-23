Фестиваль беспошлинной торговли стартовал в Хайкоу на острове Хайнань

В течение 10 дней магазины duty free Хайкоу будут предоставлять покупателям скидки, а также разнообразные купоны на приобретение товаров. Согласно заявлению местных властей, организация фестиваля позволит обеспечить потребительский бум и содействовать росту объемов продаж магазинов беспошлинной торговли Хайкоу.

В период с января по ноябрь текущего года объем продаж магазинов duty free в городе Хайкоу превысил 5,7 млрд юаней (около $868 млн), что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. Согласно официальным таможенным данным, за период с 2011 по конец 2019 года в магазинах беспошлинных товаров покупателями было совершено более 16 млн покупок на общую сумму в 53,8 млрд юаней (около $8,2 млрд по курсу на момент публикации данных). Пандемия коронавируса привела к некоторому падению объемов продаж в первой половине этого года, однако во втором полугодии наблюдался их стремительный рост на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране и притока китайских туристов в провинцию.

В настоящее время в провинции Хайнань функционируют четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. До конца этого года запланировано открытие еще трех новых магазинов беспошлинной торговли, все они будут расположены в курортном городе Санья. Один откроют в аэропорту, а остальные два - в пригороде.

С 1 июля квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции Хайнань были увеличены с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,58 тыс. до $15,26 тыс. по текущему курсу), а также с 38 до 45 позиций расширен список беспошлинных товаров.