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СМИ: Samsung Electronics 15-й год остается мировым лидером по продажам телевизоров

По прогнозу международного агентства Omdia, компания в 2020 году продаст 49,02 млн телевизоров

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics в 2020 году останется ведущим мировым поставщиком телевизоров 15-й год подряд. Это объясняется высоким спросом на данный товар на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в среду агентство Yonhap, ссылаясь на прогноз международного агентства Omdia, отслеживающего ситуацию на мировом рынке электроники.

По его оценке, за первые три квартала Samsung Electronics реализовала 33,9 млн телевизоров, а всего в текущем году компания продаст 49,02 млн единиц продукции этого вида, заняв первое место на мировом рынке. Это на 11,2% больше, чем в предыдущем году.

Данный показатель также является максимальным с 2014 года, когда компания реализовала 52,9 млн телевизоров.

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