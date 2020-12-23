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"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины комплектующих для железных дорог

По данным издания, Союз операторов железнодорожного транспорта попросил не принимать такое решение, пока цены в России не снизятся

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия планирует запретить ввоз с Украины широкого ассортимента продукции для железных дорог. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ".

К списку санкционных товаров, введенному правительством в декабре 2018 года, впервые могут добавить комплектующие для железнодорожной техники: цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обеспокоен данным решением. 14 декабря он направил обращение к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором говорится, что "несмотря на то, что доля продукции украинских предприятий является значительно более низкой, чем у российских производителей (не более 10-15% отдельных сегментов рынка), такая продукция (ЦКК, боковые рамы тележек, оси колесных пар) по-прежнему востребована потребителями". СОЖТ просит не принимать решения, пока цены в РФ не снизятся.

С подобным письмом обратился к Белоусову и "Алтайвагон". Однако в компании выступают только против запрета на ввоз колес, а запрет на импорт литых деталей украинского производства поддерживают, объясняя это низким качеством продукта.

Авторы обращений отмечают, что результатом запрета станет рост цен на наиболее важные детали для железнодорожного транспорта.

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