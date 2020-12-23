Эксперты назвали сферы, которые чаще всего подвергались DDoS-атакам в 2020 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские компании из сферы развлечений, телекоммуникаций и онлайн-ретейла чаще всего подвергались DDoS-атакам в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в компании StormWall - разработчике решений для защиты IT-инфраструктуры компаний.

По результатам анализа DDoS-атак специалисты StormWall обнаружили, что наиболее атакуемыми отраслями оказались сфера развлечений (40,76%), телекоммуникационная сфера (29,27%) и онлайн-ретейл (11,94%). Также в течение года были атакованы компании из таких направлений деятельности, как строительство (6,26%), финансы (4,56%), образование (3,61%), услуги (2,58%).

Так, доля DDoS-атак, направленных на развлекательные сайты, выросла в текущем году на 7% по сравнению с 2019 годом. "Игровой сектор традиционно являлся наиболее целевым для хакеров, поскольку они имеют возможность быстро получить прибыль путем шантажа владельцев развлекательного ресурса", - объяснили в компании.

Количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. "Значительный рост атак на телеком-компании произошел в связи с заметно повысившейся конкуренцией на этом рынке: с переходом на "удаленку" возросли требования клиентов к непрерывности интернет-доступа, а также критичность этой инфраструктуры, чем и воспользовались конкуренты", - отмечают эксперты.

Число DDoS-атак на онлайн-ретейл выросло в текущем году в 5 раз по сравнению с прошлым годом, при этом атаки использовались в основном в нечестной конкурентной борьбе, а также с целью вымогательства денег, рассказали эксперты. Количество DDoS-атак на банки и финансовые учреждения увеличилось на 27%, главной причиной атак здесь стала кража данных, а самый большой интерес для хакеров представляли персональные данные пользователей и данные банковских карт.

"В текущем году атакам подвергся даже образовательный сектор, на который ранее атаки почти не совершались. Из-за сложной экономической ситуации и обострения конкуренции в 2021 году могут возникнуть DDoS-атаки на компании из тех индустрий, которые раньше редко подвергались нападениям хакеров, например недвижимость, логистика, медицина", - предположил CEO и сооснователь компании StormWall Рамиль Хантимиров.