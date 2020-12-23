Российская TEN fab поставила на экспорт первую сотню 3D-принтеров

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская компания TEN fab (входит в группу компаний "ТехноСпарк" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано") произвела и поставила на экспорт в декабре 2020 года первую сотню 3D-принтеров Anisoprint, сообщила пресс-служба "ТехноСпарка" в среду.

"Для нашего контрактного бизнеса Anisoprint - это очень значимый клиент. В первую очередь потому, что вся произведенная нами по этому контракту продукция идет на экспорт - в Европу и Азию. Не менее важно и то, что "ТехноСпарк" закрепляет свою позицию в индустрии 3D-принтеров. Мы не только стали лидером по объемам производства новых принтеров в России, но и начинаем наращивать свое присутствие в этой рыночной нише за рубежом", - сказал ТАСС основатель и председатель совета директоров "ТехноСпарка" Денис Ковалевич.

По словам генерального директора Anisoprint Федора Антонова, компания раньше изготавливала принтеры на контрактном производстве в Германии, но была вынуждена из-за пандемии перенести все производство в Россию. "TEN fab обеспечил такое же качество ведения проекта, как немецкие производители, при этом нам удалось снизить себестоимость продукта и внутренние издержки на контроль качества. Мы довольны работой и планируем продолжить сотрудничество с TEN fab", - приводятся в сообщении пресс-службы его слова.

TEN fab - контрактный производитель мехатроники, робототехники и медицинского оборудования. С помощью изготовленных TEN fab принтеров Composer А3 и Composer А4 печатают композитные детали и оснастку для авиации, автомобилестроения, медицины и других отраслей. Принтеры Anisoprint используют BMW, Sсhunk и другие производственные компании. TEN fab является контрактным производителем компонентов 3D-принтеров Anisoprint с 2019 года, а с июня 2020 года производит композитные принтеры под ключ: изготавливает корпуса, выполняет сборку, тестирует собранные принтеры и отправляет заказчику.

Anisoprint - российско-европейская компания, которая разрабатывает и продает 3D-принтеры для печати композитных изделий, усиленных непрерывными углеродными или базальтовыми волокнами.

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям "Роснано" работает 126 предприятий и R&D центра в 38 регионах России.