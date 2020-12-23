Госдума разрешила приватизацию земель национальных парков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, дающий возможность приватизировать земли национальных парков.

Документом предлагается не изымать из оборота и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения нацпарков, в собственность субъектов РФ или муниципалитетов.

В ходе доработки законопроекта ко второму чтению из него исключили спорную норму о праве правительства РФ изменять границы нацпарков. Указанное положение вызвало наибольшие возражения со стороны кабмина и Администрации президента РФ. "Мы исключили все нормы и отклонили все поправки, которые так или иначе могли повлиять на изменение границ национальных парков и особо охраняемых природных территорий или привести к сокращению их площади", - заверил один из авторов инициативы, глава профильного думского комитета Николай Николаев, выступая перед пленарным заседанием нижней палаты.

По его словам, при этом сохраняются определенные ограничения не по использованию и оборотоспособности земель, а по социально-экономическим видам деятельности, которые разрешаются в населенных пунктах, расположенных в границах нацпарков. "Перечень таких видов деятельности будет согласовываться изначально с вышестоящим Министерством природных ресурсов РФ", - уточнил он. Законопроект содержит ряд процедур, которые должны обеспечить сохранность окружающей среды, включая ограничения градостроительной деятельности, подчеркнул депутат.

По мнению разработчиков, законопроект получился "абсолютно выверенным", он решает проблемы граждан, но не несет рисков для окружающей среды в нацпарках. "Я надеюсь, что со следующего года он уже заработает, около 2 млн человек получат возможность реализации своих прав, как и все граждане РФ, - заключил Николаев.

Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов, среди которых вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак, а также лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты 17 июня текущего года.