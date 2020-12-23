{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Создатели новых лекарств в РФ смогут получить на гранты до 260 млн рублей с 2021 года

Деньги будут выдавать бюджетным учреждениям по результатам конкурсного отбора

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Разработчики новых лекарств и медицинских изделий с 2021 года смогут рассчитывать на гранты от государства в размере до 260 млн рублей. Как сообщили в среду в пресс-службе российского кабмина, правила предоставления такой меры поддержки уже утверждены.

"Гранты будут выдавать бюджетным учреждениям по результатам конкурсного отбора, который проведет Минпромторг, - говорится в сообщении. - Получателям господдержки разрешается привлекать под проект инвесторов, заинтересованных в дальнейшем продвижении разработанных препаратов и изделий. Это поможет вывести новую медицинскую продукцию на внутренний и внешние рынки".

"Максимальная сумма гранта - 260 млн рублей, - добавили в правительстве. - На них организации смогут покрыть расходы на зарплату сотрудников и приглашенных специалистов, а также приобрести лабораторное оборудование". Всего в федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено 2,6 млрд рублей.

Теги
Россия
Абрамченко поручила провести переговоры с КНР об открытии портов для российской продукции
Ранее Росрыболовство сообщило, что китайский порт Далянь временно приостановил обслуживание иностранных судов
Читать полностью