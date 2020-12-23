Песков: РФ смогла стабилизировать разбалансированную ценами на нефть ситуацию в экономике

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. России хорошо удалось стабилизировать экономическую ситуацию, разбалансированную ценами на нефть. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения премии "МедиаТЭК".

"В этом году [энергетическому] сектору пришлось существовать в очень нелегких условиях, турбулентная среда, к сожалению, вызвала очень большую нестабильность и для сырьевого сектора, и для всех видов промышленности, которые идут по цепочке. Но, по-моему, у нашей страны очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию, стабилизировать и международную ценовую конъюнктуру, а главное - была обеспечена абсолютная устойчивость для экономики РФ", - сказал он.

Песков добавил, что это позволяет России, "несмотря на все продолжающиеся пандемические трудности, все-таки с уверенностью смотреть на будущее российского ТЭКа в следующем году и в обозримой перспективе".

Представитель Кремля отметил, что "очень сложно переоценить значение энергетики в жизни земного шара и в нашей стране особенно". "Это основополагающий сектор нашей экономики, который нас фактически кормит, дает нам возможность развивать высокотехнологические области, заглядывать в будущее", - заявил Песков. Он добавил, что "любой искусственный интеллект в конце концов питается из розетки, поэтому все начинается именно с этой розетки".

Поздравляя победителей конкурса "МедиаТЭК", Песков подчеркнул, что "роль информационщиков - в том, чтобы рассказывать миру о том, как живет ТЭК, с какими проблемами он сталкивается, каких успехов достигает". "Эта роль огромная, и многие из вас филигранно с этой ролью справляются", - резюмировал он.