Александр Ивановский, генконструктор "Силовых машин": "Мы переживаем уникальный период"

Генеральный конструктор "Силовых машин" Александр Ивановский рассказал в интервью ТАСС о том, как компания реализует план по созданию полностью отечественных газовых турбин, будут ли открываться новые студенческие конструкторские бюро (КБ), а также поделился планами компании в области разработки нового оборудования, в том числе для водородной энергетики

– Тема газовой генерации набирает все большие обороты в российских СМИ. Каково в данный момент ваше видение этого сегмента энергетического рынка в нашей стране? – В стране с колоссальными запасами газа газовая генерация играет значимую роль. Думаю, этот тренд сохранится, но важно отметить, что применяться здесь должны высокоэффективные парогазовые генерирующие мощности. Эта позиция разделяется многими экспертами отрасли. Приведу цифры - КПД парогазовых блоков составляет от 52 до 62%, в то время как средний КПД паросилового цикла, который используется на большом количестве российских электростанций, - 36%. Поэтому мы считаем, что в России целесообразна модернизация теплоэлектростанций (ТЭС) с заменой паросилового цикла на парогазовый. То есть мы видим необходимость устанавливать газовые и паровые турбины там, где это возможно, вместо модернизации отдельного оборудования паросилового цикла. – Тем временем правительство перенесло на следующий год отбор ТЭС для установки газовых турбин российского производства. Критично ли это для отрасли? – Это критично прежде всего для производителей газотурбинного оборудования, потому что результаты отбора дают возможность получить заказы вне рамок программы модернизации ТЭС с экспериментальными турбинами, а уже в рамках оставшейся части программы модернизации тепловой генерации. Кроме того, это возможность получить референции для последующего вывода отечественных газотурбинных технологий на зарубежные рынки. Я не сомневаюсь, что и в России найдутся заказчики на газовые турбины после завершения программы модернизации тепловых мощностей. Предпосылки для этого есть. Чем быстрее мы получим референции, тем быстрее увеличим реализацию российского оборудования и на внутреннем, и в дальнейшем на внешнем рынке. Понятно, что эта сдвижка была обусловлена рядом объективных факторов, но она ничего положительного нам как машиностроительной компании не дает. Генерирующим компаниям, планировавшим участие в этих отборах, думаю, тоже.

– Как вы оцениваете шансы на то, что эти отборы состоятся в первой половине 2021 года? – Думаю, шансы высоки. С моей точки зрения, все для этого есть, а именно - есть необходимые обоснования тех изменений, которые нужно внести в постановление правительства. – "Силовые машины", заявив о готовности произвести полностью российскую газовую турбину, сообщили о создании собственного конструкторского бюро газовых турбин. Как продвигается его работа? – КБ мы создали еще в 2019 году и сейчас его наращиваем. Понимаем, что собственные конструкторские мощности нам необходимы, поэтому обрастаем мускулами и продолжаем прием специалистов. Отмечу, что мы также активно развиваем и внешнюю кооперацию с лучшими конструкторами и инженерами и привлекли в проект создания полностью отечественной турбины практически все научное сообщество страны - все отраслевые НИИ и организации. – Возникли ли сложности перед конструкторами в условиях пандемии? Привели ли ограничения, введенные властями разных уровней, к пересмотру сроков некоторых видов работ по проекту? – Скажу, наверное, шаблонную фразу, но проект идет по графику. Последствия коронавируса оказали на него минимальное влияние. Нам удалось быстро подстроиться под условия, продиктованные эпидемиологической ситуацией. Достаточно оперативно была организована удаленная работа, где это было возможно и нужно. Наши инженеры с первого дня перехода на удаленку имеют безопасный, защищенный доступ к расчетным, аппаратным и программным мощностям, которые мы закупали. Достижением нашего КБ считаю тот факт, что в этом году нам удалось следовать плану работ и не отстать от проектного графика, несмотря на осложнение условий работы. По ГТЭ-170 мы завершили испытания системы розжига камеры сгорания, отработали технологию теплозащитной плитки камеры сгорания, выполнили технический проект локальной системы управления отечественной газовой турбины. Мы закончили подготовку производства, технический проект, реализуем НИОКРы, направленные на доведение локализации оборудования до уровня, установленного Правительством РФ. По ГТЭ-65 выполнили в двух вариантах эскизные проекты камер сгорания, приступили к техническому проекту и изготовлению отсека камеры сгорания для испытания на нашем стенде. Стоит отметить, что реализация этого большого проекта зависит не только от нас, "Силовых машин". Некоторые компании-партнеры - подрядчики по проекту - уходят на карантин, что, в общем, понятно - нельзя запретить болеть, но на сроки исполнения это влияет. Но и они делают все возможное, чтобы выполнить свою часть работы в срок.

Фото {{sliderIndex+1}} из 3 Развернуть {{sliderIndex+1}} / 3 AAAAAAA Описание LXVII научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин и парогазовых установок. © "Силовые машины". LXVII научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин и парогазовых установок. © "Силовые машины" LXVII научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин и парогазовых установок. © "Силовые машины"

– Вы неоднократно говорили о кооперации с российскими инженерно-конструкторскими и проектными организациями и институтами. К каким выводам приходите по результатам сотрудничества в рамках проекта создания отечественных газовых турбин? Удалось ли найти какие-то особенно интересные технические решения? – Сотрудничество с российскими инженерно-конструкторскими и проектными организациями и институтами для меня, прежде всего, ценно тем, что мы отрабатываем взаимодействие, делимся опытом, учимся друг у друга. Например, мы сотрудничаем с ОКБ им. А. Люльки по проектированию проточной части турбины ГТЭ-65: совместно совершенствуем методики. Также при участии конструкторов ОКБ им. А. Люльки удалось получить новую геометрию проточной части турбины мощностью 65 МВт. Да, это не изобретение, но это более совершенный элемент газовой турбины. Хорошая коллаборация у нас и с НПО ЦКТИ. Его специалисты активно участвует в испытании разработанных нами решений. В частности, именно в ЦКТИ была испытана система розжига камеры сгорания, которую мы проектировали с УНПП "Молния". – В этом году "Силовые машины" открыли три студенческих КБ в российских вузах. Участвуют ли они в работе по созданию отечественной газовой турбины? – Наши студенческие КБ открыты в Московском энергетическом институте, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения. Оценивать работу студенческих КБ еще рано, но за тот период, который они работают, могу отметить вовлеченность студентов. Будущие инженеры работают у нас по всем направлениям продуктовой линейки "Силовых машин" - турбинному оборудованию, генераторному, электротехническому, по направлению технологической подготовки производства.

Фото {{sliderIndex+1}} из 2 Развернуть {{sliderIndex+1}} / 2 AAAAAAA Описание Студенческое конструкторское бюро в МЭИ. © "Силовые машины" Студенческое конструкторское бюро в МЭИ. © "Силовые машины"

Целей в проекте студенческих КБ у нас две: первая - обеспечить подготовку будущих кадров еще на этапе обучения в вузе, вторая - решить актуальные задачи КБ при помощи дополнительного ресурса. Пусть пока мы ставим перед студентами и их кураторами несложные задачи, но их решение способствует высвобождению собственных ресурсов для решения более сложных задач. Таким образом, выигрывают обе стороны, ведь студенты получают опыт участия в реальных рабочих проектах, а мы - завтрашних подготовленных специалистов. – Есть ли планы по открытию студенческих КБ в других российских вузах? – Да. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими вузами и думаем о форматах. Это новый для нас проект, но мы очень динамично его развиваем. Я в целом доволен, как мы стартовали, сейчас главное - этот темп не потерять. – Сколько ребят, задействованных в студенческих КБ, в последствии могут быть приняты на работу в "Силовые машины"? – Базово мы ориентируемся, что все сотрудники студенческих КБ могут стать сотрудниками "Силовых машин". Почему? Потому что мы вкладываем в них свои знания, время, силы, делимся опытом. Рассчитываем, что делаем это не напрасно. Наша задача - заинтересовать студентов прийти на работу в КБ нашей компании. У нас действительно интересно: такого количества нетривиальных задач, что стоят сейчас перед "Силовыми машинами", пожалуй, нет ни в одной другой энергомашиностроительной компании мира. Период, который мы переживаем, - уникальный. – Как в компании организован процесс сохранения и передачи опыта молодому поколению? – Если говорить про газовые турбины, то "Силовые машины" в какой-то момент приостановили работу конструкторской школы по данному направлению, поэтому, когда было принято решение о начале работ по созданию отечественной технологии газовых турбин, первое, что мы сделали, - вернули сотрудников, которые ранее занимались разработкой технологии. Также мы пригласили новых специалистов, которые привнесли свои идеи в этот проект. Что касается других КБ, то там передача накопленного опыта молодому поколению происходит путем наставничества.

– Внимание мирового сообщества в настоящее время акцентировано на повышении экологичности энергетики и развитии водородной генерации. Что об этом виде топлива думаете вы? – Мы считаем, что за водородной энергетикой будущее. Согласно энергостратегии РФ, в стране будет развиваться и производство водорода из метана, и транспортная инфраструктура для нового вида топлива. Это даст толчок как развитию машиностроительной отрасли, так и энергетике в целом. В частности, будет расти спрос на турбины, использующие водород в качестве топлива, будут модернизироваться старые электростанции. Не стоит забывать, что переход на водородную энергетику позволит снизить выбросы парниковых газов и сократить углеродный след при производстве большой номенклатуры продукции. Мы видим свое участие в этом проекте в нескольких направлениях. Во-первых, в создании технологии газовых турбин, способных работать на водороде или метан-водородной смеси. Нами запущены НИОКР по созданию газовых турбин на водороде. По сути, это будут модификации турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170, работу над которыми компания ведет в настоящее время. Мы понимаем, что нам надо будет создать камеру сгорания, работающую на водороде и на метан-водородной смеси. Другие элементы турбины тоже могут претерпеть изменения, но в меньшей степени. Эта работа нами начата совместно с рядом российских предприятий, имеющих опыт в водородной энергетике. Отдельное конструкторское подразделение "СМ-Водород" для этих целей нами уже создано. Во-вторых, важно продумать и изготовление оборудования для производства водорода. В этой части мы прорабатываем возможность сотрудничества как с зарубежными партнерами, так и с российскими научными институтами. Мы изучили требования к оборудованию, используемому для производства водорода, и пришли к выводам, что они комплиментарны технологическим возможностям завода "Красный котельщик", где выпускается котельное теплообменное оборудование. В-третьих, мы исследуем возможность снижения воздействия промышленности на окружающую среду. Речь идет о разработке технологии использования диоксида углерода в качестве рабочего тела с сохранением его внутри цикла, без выброса в атмосферу. За рубежом эта тематика набирает обороты, мы тоже планируем быть в тренде: уже запустили аванпроекты по этому направлению. – Если говорить о ВИЭ, какие тренды близки "Силовым машинам"? – Исторически в "Силовых машинах" на сильных позициях - гидротурбинная тематика. Ленинградский Металлический завод - лидер по техническим параметрам гидрооборудования. Чтобы сохранить за собой эту позицию, мы реализуем программу совершенствования оборудования: повышаем КПД, расширяем регулировочные диапазоны, планируем создать экологичные гидротурбины типа Alden, через проточную часть которых без ущерба может проходить рыба. Что касается других видов возобновляемой энергетики, то с зарубежными партнерами мы сейчас изучаем возможность повышения уровня локализации таких компонентов для ветроустановок, как инвенторы, электродвигатели, также намерены сотрудничать по проектам повышения локализации систем управления.

– "Силовые машины" исполняют проект производства тихоходной турбины. Как он развивается? – Первая тихоходная турбина - на финальной стадии производства. Эта машина является альтернативой зарубежной тихоходной турбине и полностью локализована в России. Завершение этого проекта позволит нам закрыть своей линейкой весь сегмент рынка мощных турбин. Напомню, в части быстроходных турбин мы уже довольно давно лидеры мирового рынка - никто не выпускает быстроходные турбины мощностью более 1000 МВт, а мы выпускаем. А вот сегмент тихоходных турбин "Силовые машины" ранее не развивали и только несколько лет назад приняли решение о разработке собственного проекта. – Какие еще продукты компания готовит для вывода на рынок? И есть ли предложения, которые уверенно можно назвать перспективными? – Совсем недавно, а именно в середине декабря текущего года, мы представили своим клиентам систему предиктивной диагностики энергетического оборудования собственного производства. Почему разрабатывали сами? Да просто потому, что, имея за плечами 160-летний опыт проектирования и производства, мы как никто другой знаем особенности нашего оборудования. Поэтому уверены, что можем лучше других помочь с решением задач, касающихся его эксплуатации и диагностики состояния. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и вузами. Сотрудничаем, не просто участвуя в отраслевых конференциях, а работаем над совершенствованием оборудования и повышением его надежности. Именно в контексте таких работ мы выявляем новые данные, становящиеся базой для систем диагностики. – В чем суть работы системы и какие задачи она позволяет решать? – Если коротко, то суть работы системы диагностики в том, чтобы на основании данных, получаемых с датчиков систем управления энергооборудованием, спрогнозировать вероятность развития того или иного дефекта, локализовать место его возникновения, спрогнозировать развитие дефекта и определить причину возникновения. Система состоит из локальной части, находящейся на площадке клиента, и центра удаленного мониторинга "Силовых машин". Диагностические алгоритмы работают в режиме онлайн и охватывают все основные узлы и системы турбоустановки. Разрабатывая систему, мы ставили перед собой задачу обеспечить безаварийность работы и свести к нулю количество внеплановых остановок. В целом же система имеет цель уйти от плановых ремонтов генерирующего оборудования к ремонтам по реальному техническому состоянию, и, как следствие, увеличить межремонтные интервалы.