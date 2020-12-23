Программа сельской ипотеки в 2020 году охватила около 700 семей в Чувашии

ТАСС, 23 декабря. Россельхозбанк выдал кредиты на сумму более 1 млрд рублей по программе сельской ипотеки в Чувашии, поддержкой смогли воспользоваться около 700 семей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой министерства сельского хозяйства республики.

"Объем кредитов по программе сельской ипотеки, выданных Россельхозбанком в Чувашии, превысил 1 млрд рублей. Около 700 семей смогли улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиру или дом в малых городах и селах республики", - отмечается в сообщении.

Более 50% из тех, кто воспользовался программой, стали молодые семьи, которые решили связать свою жизнь с работой в агропромышленном комплексе или на сельских территориях. В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка включены все населенные пункты республики, кроме городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь и Шумерля. Участвовать в ней могут как сельские, так и городские жители.

"Мы выполнили обещание выдать селянам более 1 млрд рублей льготных кредитов, данное руководству республики в марте этого года, когда программа только стартовала. Рады, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, смогли оправдать возложенное на нас высокое доверие", - приводятся в сообщении слова директора чувашского филиала Россельхозбанка Ирины Письменской.

В Чувашии по инициативе главы республики Олега Николаева установлено дополнительное субсидирование процентной ставки по сельской ипотеке с 3% до 0,1% годовых. Эти выплаты из бюджета региона уже получили 59 граждан на сумму 578 тыс. рублей. В их числе 12 многодетных семей, 12 специалистов сельскохозяйственных предприятий, 23 работника социальной сферы села, 7 муниципальных служащих и 5 работников потребительской кооперации.