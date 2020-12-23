РЖД планирует развить новые пригородные маршруты в Пермском крае к 2030 году

ПЕРМЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Пермского края подписали соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) о развитии пригородного сообщения. Планируется открыть новые маршруты, модернизировать железнодорожную инфраструктуру - вокзалы и остановки, сообщает в среду пресс-служба Свердловской железной дороги в Пермском регионе.

"Сегодня в Перми между ОАО "РЖД" и Пермским краем подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам развития пригородных перевозок в регионе до 2030 года. Документ предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как модернизация пассажирской инфраструктуры, создание условий для обслуживания инновационного подвижного состава, интеграция пригорода с общественным транспортом", - сказано в сообщении.

Как уточняется на сайте краевого правительства, в планах - развить пригородное сообщение от станции Бахаревка до предприятий Свердловского района Перми, от станции Ляды до "Протон-ПМ", от станции Кабельная до завода "Камкабель", от Ярино до Добрянки, от станции Чусовская до Губахи и от Перми I до Чусовской, а также Углеуральской. Для этих целей будут использовать современные типы подвижного состава, в том числе электропоезда "Ласточка".

"Правительство края и ОАО "РЖД" планируют разработать концепцию архитектурных решений для пригородной инфраструктуры с учетом современных тенденций и обеспечения доступности для маломобильных групп населения, рассматривают возможность строительства пассажирских платформ высокого типа на условиях софинансирования", - добавляют в РЖД.

Кроме этого, по соглашению "РЖД" возьмет на себя обязательства провести реконструкцию существующей инфраструктуры вокзального комплекса станции Пермь II и создать комплексный транспортно-пересадочный узел с общественно-деловыми функциями.